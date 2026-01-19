Rencontre entre Takaichi Sanae et Giorgia Meloni à Tokyo : le Japon et l’Italie de plus en plus proches

Actualités

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae et son homologue italienne Giorgia Meloni ont convenu vendredi d’accélérer leur coopération en matière de sécurité. Celle-ci porte notamment sur le développement d’avions de combat de nouvelle génération, un projet associant également le Royaume-Uni, ainsi que sur le renforcement de la sécurité économique, en particulier par l’élargissement des chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels.

Lors de leur première rencontre en tête-à-tête à Tokyo, les deux dirigeantes ont également échangé leurs analyses sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie et sur la situation en Chine.

Elles ont affirmé leur volonté de poursuivre leur coopération en faveur d’une zone Indo-Pacifique libre et ouvert, ainsi que pour l’établissement d’une paix juste et durable en Ukraine.

Takaichi a souligné que, « dans un contexte stratégique de plus en plus complexe dans la zone indo-pacifique, une coopération étroite entre les pays partageant les mêmes valeurs est plus importante que jamais pour garantir la paix et la prospérité des deux pays ainsi que de la région ».

Meloni a pour sa part déclaré : « Nous aspirons à une paix fondée sur un ordre libre et juste. » Elles ont par ailleurs annoncé avoir conclu un « accord spatial » destiné à promouvoir l’utilisation pacifique de l’espace, ainsi que l’élargissement des échanges culturels et humains à l’occasion du 160ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les deux responsables politiques ont en commun d’être des figures conservatrices.

En conférence de presse conjointe, Giorgia Meloni a souligné qu’elle était « sur la même longueur d’onde » que Takaichi Sanae. « Mme Takaichi et moi-même sommes les premières femmes à occuper le poste de Premier ministre dans nos pays respectifs. C’est un immense honneur, mais aussi une lourde responsabilité », a-t-elle déclaré.

La dirigeante italienne a par ailleurs publié sur son compte X (photo ci-dessous) une photo d’elle aux côtés de Takaichi, accompagnée du message : « Deux pays géographiquement éloignés, mais qui se rapprochent de plus en plus. »

Il s’agit de la troisième visite de Giorgia Meloni au Japon depuis février 2024.

