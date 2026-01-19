Accident mortel dans un sauna de Tokyo : une enquête de sécurité menée à grande échelle

Actualités

Le ministère de la Santé a demandé aux collectivités locales de l’ensemble du pays d’examiner les mesures de sécurité en vigueur dans les saunas, à la suite d’un accident mortel survenu à Tokyo en décembre dernier.

Dans une note datée de mercredi 14 janvier, le ministère a enjoint les municipalités dotées de centres de santé publique de lui transmettre les résultats de leurs enquêtes d’ici la fin du mois.

Sur la base de ces éléments, le ministère envisage de revoir les directives nationales applicables.

L’enquête vise notamment à recenser les établissements équipés de saunas, à vérifier la présence de boutons d’alarme, le bon fonctionnement des systèmes de communication d’urgence, ainsi que le type de portes installées.

Le 15 décembre 2025, un couple a trouvé la mort dans l’incendie d’un sauna à cabines privées situé dans le quartier d’Akasaka, à Tokyo. Les deux victimes, un couple trentenaire, ont été piégées à l’intérieur en raison d’une poignée de porte défectueuse. Le bouton d’urgence du sauna semblait également hors service.

