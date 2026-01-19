Un député japonais quitte son parti après avoir rencontré Benjamin Netanyahu

Un député du parti d’opposition japonais Reiwa Shinsengumi a quitté sa formation après avoir rencontré récemment le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Le parti a annoncé dimanche avoir accepté la démission de Tagaya Ryô, député à la Chambre des représentants élu à la proportionnelle dans la région du sud du Kantô.

Plus tôt ce mois-ci, Tagaya s’était rendu en Israël, où il avait rencontré Netanyahu, une initiative qui avait suscité de vives critiques au sein de son parti. Le Reiwa Shinsengumi a en effet fermement condamné les attaques menées par Israël sur le territoire palestinien de Gaza.

