Takaichi Sanae présente un projet de réduction à zéro de la taxe à la consommation pendant deux ans

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae a présenté lundi un projet visant à ramener à zéro, pour une durée de deux ans, la taxe à la consommation sur les produits alimentaires. Cette mesure s’inscrit dans les engagements électoraux du Parti libéral-démocrate (PLD) en vue des prochaines élections législatives.

Exclure les denrées alimentaires de la taxe à la consommation est « mon souhait le plus cher », a déclaré la dirigeante japonaise tout en annonçant la dissolution de la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement japonais, pour le 23 janvier, et fixé la tenue des élections générales au 8 février.

Selon la Première ministre, cette baisse d’impôt pourrait être financée par « une révision globale des dépenses et des recettes, incluant les subventions, les dispositifs fiscaux spéciaux et les recettes non fiscales, sans recourir à l’émission d’obligations d’État spéciales ». Mais elle n’est pas entrée dans le détail des mécanismes envisagés.

Takaichi Sanae a également indiqué qu’elle comptait créer, après les élections, un congrès national suprapartisan chargé de réfléchir à une réforme d’ensemble des systèmes fiscal et de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les sources de financement et le calendrier de mise en œuvre.

Elle a enfin souligné que le programme de crédit d’impôt remboursable qu’elle défend « pourrait contribuer à accroître le revenu net des ménages à revenus modestes et intermédiaires », particulièrement pénalisés, selon elle, par le caractère régressif des cotisations sociales.

