Le nouveau parti centriste du Japon sera créé avec plus de 160 députés

Actualités

L’Alliance centriste pour la réforme (Chûdô kaikaku rengô), un nouveau parti politique réunissant le principal parti d’opposition, le Parti constitutionnel démocratique du Japon (CDP), et le Kômeitô, ancien partenaire de la coalition au pouvoir, sera lancée avec plus de 160 députés à la Chambre des représentants (la Chambre basse du Parlement).

Le CDP a annoncé mardi que 144 de ses 148 députés de la Chambre basse rejoindraient le nouveau parti avant les élections générales prévues le 8 février.

Parmi les quatre députés restants, deux ont décidé de se retirer de la vie politique, tandis que les deux autres, dont l’ancien ministre de l’Intérieur Haraguchi Kazuhiro, ont choisi de ne pas intégrer l’Alliance centriste.

« Nous ferons tout notre possible pour être reconnus comme une force capable de rivaliser avec le Parti libéral-démocrate au pouvoir », a déclaré aux journalistes Azumi Jun, secrétaire général du CDP.

Dans le même temps, la Première ministre Takaichi Sanae a affirmé, lors d’une réunion des dirigeants du PLD tenue le même jour, que son parti était déterminé à « se battre uni et à remporter » cette élection très attendue. Elle devrait dissoudre la Chambre des représentants vendredi, à l’ouverture de la session ordinaire de la Diète cette année.



Azumi Jun, secrétaire général du CDP



Tamaki Yûichirô, leader du CDP

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]