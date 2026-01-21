Deux Vietnamiens arrêtés pour une série de cambriolages au Japon

Actualités

La police métropolitaine de Tokyo a interpellé mardi deux ressortissants vietnamiens soupçonnés d’avoir cambriolé une habitation et d’y avoir dérobé de l’argent liquide.

L’un d’eux est âgé 26 ans et domicilié à Isesaki, dans la préfecture de Gunma.

L’exploitation d’images de caméras de surveillance et d’autres éléments de preuve a permis d’identifier les suspects. Les enquêteurs estiment que les deux hommes pourraient être impliqués dans près d’une centaine de cambriolages commis dans 11 des 47 préfectures du pays.

Ils sont notamment soupçonnés d’avoir pénétré par effraction au domicile d’un homme d’une soixantaine d’années à Sanjô, dans la préfecture de Niigata, vers 15 heures le 23 octobre dernier, et d’y avoir volé environ 100 000 yens en espèces (540 euros).

Selon la police, les deux individus ciblaient des maisons inoccupées, brisaient des fenêtres pour s’introduire à l’intérieur et dérobaient divers biens. Des bijoux ainsi que des outils, notamment des tournevis qui auraient servi lors des cambriolages, ont été saisis à plusieurs endroits, dont le domicile de l’un des suspects.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]