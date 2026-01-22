Une Thaïlandaise arrêtée au Japon pour contrebande de « cigarettes zombies »

Actualités

Une ressortissante thaïlandaise de 31 ans a été interpellée par la police japonaise pour avoir tenté d’introduire clandestinement de l’étomidate — surnommé « cigarettes zombies » — dissimulé dans une valise.

Selon les douanes d’Osaka, il s’agit du premier cas d’intervention lié à cette substance à l’aéroport international du Kansai. L’étomidate, qui peut provoquer des spasmes musculaires, une démarche instable et des comportements incohérents, a été inscrit sur la liste japonaise des substances contrôlées en mai dernier.

La suspecte a été arrêtée puis inculpée pour avoir introduit en contrebande 1 002 cartouches d’étomidate, pour un poids total d’environ 500 grammes. La drogue aurait été transportée dans une valise à bord d’un vol en provenance de Thaïlande, arrivé au Japon le 5 novembre 2025.

D’après la police de l’aéroport de Kansai, relevant de la préfecture d’Osaka, les cartouches étaient dissimulées à l’intérieur de sept paquets de snacks.

La femme voyageait avec un ressortissant malaisien, qui a lui aussi été interpellé et formellement inculpé pour introduction de stimulants de contrebande sur le territoire japonais.

