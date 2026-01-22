« Une Aube nouvelle » sélectionné pour le Festival international du film de Berlin

Actualités

Le film d’animation Hanarokushô ga Akeru Hi ni (« Une aube nouvelle » en français), réalisé par Shinomiya Yoshitoshi, a été sélectionné cette année en compétition officielle au Festival international du film de Berlin.

Il s’agit de la première fois depuis trois ans qu’un film japonais concourt pour l’Ours d’or dans l’un des trois plus grands festivals de cinéma au monde, après Suzume, de Shinkai Makoto. En 2002, Miyazaki Hayao avait remporté le grand prix du festival avec Le Voyage de Chihiro.

Né en 1980, Shinomiya est un peintre de nihonga (peinture de style japonais) qui a participé à plusieurs productions d’animation, notamment celles de Shinkai Makoto (Your name). Une Aube nouvelle marque ses débuts en tant que réalisateur de long métrage. Ce film est par ailleurs une coproduction avec le studio français Miyu Productions.

Dans un communiqué publié après l’annonce de la sélection, Shinomiya a déclaré : « Les efforts de toutes les personnes qui ont travaillé ensemble — des voix aux sons — ainsi que les innombrables possibilités qui se sont offertes à nous, se sont cristallisés pour apparaître à l’écran et nous mener jusqu’à Berlin. »

Le film sortira le 6 mars prochain au Japon. Un jeune homme passionné de feux d’artifice s’est enfermé pendant des années dans l’atelier familial de fabrication de feux historiques, menacé de fermeture par une exécution forcée. Au moment où l’usine est sur le point d’être démolie, il retrouve son amie d’enfance et, ensemble, ils tentent de percer le secret d’un feu légendaire appelé Shuhari. Entre héritage, espoir et identité, ils affrontent leurs émotions et l’incertitude de l’avenir dans ces derniers jours.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]