L’ancien grand maître de shôgi Katô Hifumi est décédé

Actualités

L’ancien grand maître japonais de shôgi Katô Hifumi est décédé jeudi d’une pneumonie dans un hôpital de Tokyo. Il avait 86 ans.

Originaire de la préfecture de Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon, il fut le premier collégien à accéder au statut de joueur professionnel de shôgi, en août 1954. Il atteignit le grade de quatrième dan à l’âge record de 14 ans et sept mois.

En 1958, à seulement 18 ans et trois mois, Katô devint le plus jeune joueur à intégrer la classe A — le plus haut niveau des ligues de shôgi, qui sert de qualification pour le prestigieux titre de Meijin — un record toujours inégalé. À l’époque, il était considéré comme un génie sans précédent.

Il remporta le titre de Meijin en 1982, à l’âge de 42 ans.

Plus récemment, en décembre 2016, Hifumi Kato s’était incliné face à Fujii Sôta, alors âgé de 14 ans, lors du match professionnel marquant les débuts officiels de ce jeune prodige. Katô avait alors 76 ans.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]