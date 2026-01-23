« Le Maître du Kabuki » nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur maquillage et meilleure coiffure

Actualités

L’Académie des arts et des sciences cinématographiques a annoncé jeudi que le film japonais à succès Le Maître du Kabuki figurait parmi les nominés aux Oscars dans la catégorie du meilleur maquillage et de la meilleure coiffure.

Toyokawa Kyôko, Hibino Naomi et Nishimatsu Tadashi deviennent ainsi la première équipe de maquillage d’un film japonais à être nommée dans cette catégorie prestigieuse. À ce jour, seul Kazu Hiro (Tsuji Kazuhiro), Japonais de naissance naturalisé américain, a remporté ce prix à deux reprises pour son travail sur des productions non japonaises.

Bien que Le Maître du Kabuki ait été présélectionné pour l’Oscar du meilleur film international, il n’a finalement pas été retenu dans cette catégorie.

La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le 15 mars à Los Angeles.

Adapté du roman éponyme de Yoshida Shûichi et réalisé par Lee Sang-il, l'œuvre explore les souffrances et les luttes des acteurs de kabuki. Le film met en scène le dévouement de deux comédiens à cet art théâtral traditionnel japonais, interprété exclusivement par des hommes : Yoshizawa Ryô y incarne un onnagata (acteur spécialisé dans les rôles féminins) appelé à acquérir le titre de Trésor national vivant, tandis que Yokohama Ryûsei joue son rival.

Le Maître du Kabuki est devenu le film en prise de vues réelles le plus rentable au box-office japonais, établissant un nouveau record pour la première fois en plus de 20 ans.

