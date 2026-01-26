L’Institut des sciences de Tokyo éligible à une aide gouvernementale

Actualités

Vendredi, le ministère japonais de l’Éducation a désigné l’Institut des sciences de Tokyo comme la deuxième université éligible à une aide issue d’un fonds gouvernemental de 10 000 milliards de yens (54 milliards d’euros), destiné à soutenir les établissements d’enseignement supérieur.

L’Institut des sciences de Tokyo devrait percevoir plus de 10 milliards de yens de subventions dès la première année, après l’approbation d’un plan visant à renforcer ses capacités de recherche, qu’il prévoit de soumettre dès février.

« Nous espérons que l’Institut des sciences de Tokyo mettra progressivement ce plan en œuvre, obtiendra des résultats concrets et s’investira pleinement en tant qu’acteur appelé à jouer un rôle moteur dans la recherche et l’enseignement universitaire de notre pays », a déclaré le ministre de l’Éducation, Matsumoto Yôhei, lors d’une conférence de presse.

L’Institut des sciences de Tokyo a été créé en 2024, à la suite de la fusion de l’Institut de technologie de Tokyo et de l’Université médicale et dentaire de Tokyo.

Dans le cadre de sa candidature au statut d’université d’excellence internationale en matière de recherche, qui ouvre droit à un soutien du fonds, l’établissement s’est engagé à mener une réforme favorisant la coopération entre chercheurs en médecine et en ingénierie, dans le prolongement de la fusion des deux universités.

