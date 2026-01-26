La police d’Osaka sanctionne 35 de ses membres pour agression lors d’une perquisition

Actualités

La police préfectorale d’Osaka a sanctionné 35 membres de son personnel soupçonnés d’avoir agressé des personnes faisant l’objet d’une enquête lors d’une perquisition.

Des mesures disciplinaires, allant jusqu’au licenciement, ont été prises à l’encontre de douze enquêteurs, dont six directement impliqués dans les violences.

Vingt-trois fonctionnaires chargés de superviser ces enquêteurs au moment des faits (parmi lesquels le chef du bureau des enquêtes criminelles et le responsable de la quatrième division des enquêtes criminelles) ont également fait l’objet de sanctions internes.

Selon l’enquête, les six agents, dont un sergent de la quatrième division chargée de la lutte contre le crime organisé, auraient agressé trois hommes affiliés à Natural, l’un des plus grands réseaux de proxénétisme illégal du Japon. Les faits se seraient produits lors d’une perquisition menée les 15 et 16 juillet derniers dans un immeuble d’Osaka, soupçonné d’être lié à un groupe de recruteurs du réseau. Ces six agents ont été inculpés, dont quatre sans placement en détention.

Le sergent responsable du contrôle de la perquisition et un policier ont été licenciés et sont actuellement jugés. Les quatre agents inculpés sans détention ont, pour leur part, été suspendus pour une durée de six mois.

