La justice japonaise ordonne à la Corée du Nord de payer des dédommagements

Lundi, le tribunal de district de Tokyo a condamné le gouvernement nord-coréen à verser 88 millions de yens (480 000 euros) à quatre transfuges nord-coréens ainsi qu’aux proches de victimes décédées au Japon. Cette décision concerne des violations présumées des droits humains liées au programme de rapatriement mis en place par Pyongyang il y a plusieurs décennies.

Le montant accordé est toutefois nettement inférieur aux 400 millions de yens (2,18 millions d’euros) de dommages et intérêts réclamés par les plaignants. Selon le jugement, ces derniers se sont rendus en Corée du Nord entre 1960 et 1972, seuls ou accompagnés de leurs parents, avant de déserter entre 2001 et 2003. La plainte a été déposée en 2018.

Ils soutenaient que les personnes transférées en Corée du Nord dans le cadre de ce programme n’étaient ensuite pas autorisées à quitter le pays. À l’époque, les autorités nord-coréennes présentaient pourtant la Corée du Nord comme un « paradis sur terre », assurant que des besoins essentiels tels que l’habillement, la nourriture et le logement y étaient garantis.

Lors de l’audience, le juge a estimé que l’affaire constituait la prolongation d’actes illégaux commis par le gouvernement nord-coréen à l’encontre des plaignants. « Il n’est pas exagéré de dire qu’ils ont été privés de la majeure partie de leur vie », a-t-il déclaré.

Le juge a également reconnu que les personnes installées en Corée du Nord n’avaient d’autre choix que de vivre pendant de longues années dans des conditions difficiles, Pyongyang ne leur permettant pas de quitter librement le pays.

