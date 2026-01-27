La Chine demande à ses citoyens de ne pas se rendre au Japon pour le Nouvel An lunaire

Actualités

La Chine a publié lundi un avis appelant ses ressortissants à éviter les déplacements au Japon pendant les vacances du Nouvel An lunaire, prévues du 15 au 23 février.

Dans ce communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que la situation sécuritaire au Japon est instable et que les crimes visant des citoyens chinois se multiplient. Il évoque également les séismes récents ayant frappé l’archipel et met en garde contre les risques encourus par les ressortissants chinois présents sur place.

Pékin avait déjà diffusé des avis similaires en novembre et décembre, illustrant sa colère après les déclarations de la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, concernant une situation de crise à Taïwan qui demanderait au Japon d’exercer son droit à la légitime défense.

Depuis la publication du premier avertissement, le nombre de visiteurs chinois au Japon a nettement reculé. En décembre, il a chuté d’environ 45 % par rapport à l’année précédente.

À la suite de cette nouvelle alerte, les compagnies aériennes chinoises ont prolongé la période d’annulation sans frais des vols à destination de l’Archipel jusqu’au 24 octobre, alors que la date initialement fixée était le 28 mars, selon les médias locaux.



