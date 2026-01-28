Paris annonce que le nom d’une scientifique japonaise sera inscrit sur la Tour Eiffel

Actualités

La mairie de Paris a annoncé que la physicienne japonaise Yuasa Toshiko (1909-1980) figure parmi les 72 femmes scientifiques dont les noms viendront rejoindre la liste jusqu’ici exclusivement masculine inscrite sur la Tour Eiffel.

Ce monument emblématique érigé en 1889 porte actuellement les noms dorés de 72 scientifiques masculins, gravés à l’extérieur de la plateforme d’observation du premier étage. La mairie de Paris a décidé d’y ajouter 72 femmes scientifiques, et a rendu publique la liste lundi.

La majorité des femmes retenues sont françaises, mais Yuasa a travaillé en France pendant une grande partie de sa carrière. Diplômée de l’Université de littérature et de sciences de Tokyo (aujourd’hui Université de Tsukuba), elle s’est installée en France en 1940. Elle y a mené des recherches en physique nucléaire et s’est engagée en faveur du rapprochement scientifique et culturel entre les deux pays.

Elle a conduit ses travaux sous la direction du professeur Jean Frédéric Joliot-Curie, gendre de Marie Curie, dont le nom figure lui aussi parmi ceux qui seront désormais inscrits sur la tour.

