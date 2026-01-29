Décès de Higashi Yôichi, réalisateur du « Village de mes rêves »

Actualités

Le réalisateur Higashi Yôichi, connu pour Le Village de mes rêves, est décédé le 21 janvier à l’âge de 91 ans dans un hôpital de Tokyo.

Originaire de la préfecture de Wakayama, Higashi a rejoint une société de production cinématographique après ses études universitaires, avant de se tourner vers la réalisation indépendante et de diriger son premier long métrage en 1971.

Il a reçu de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, notamment pour Un joueur de base-ball nommé Third (1978), qui se déroule dans un centre de rééducation pour mineurs.

Son film Le Village de mes rêves (1996) lui a valu une reconnaissance internationale en remportant l’Ours d’argent au Festival international du film de Berlin.

Le gouvernement japonais lui a également décerné plusieurs distinctions honorifiques : en 1999, la Médaille au ruban pourpre pour de grandes réalisations dans les domaines artistique, universitaire et sportif, ainsi qu’en 2007 l’Ordre du Soleil levant, rayons d’or avec rosette.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]