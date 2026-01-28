Le Japon et la Belgique entament la célébration des 160 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques

Actualités

Le Japon et la Belgique ont organisé mardi, au palais d’Egmont à Bruxelles, la cérémonie d’ouverture des événements marquant le 160ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Quelque 250 invités — parmi lesquels figuraient des représentants gouvernementaux, des dirigeants d’entreprise ainsi que des acteurs des secteurs de l’éducation et de la culture des deux pays — ont assisté à la cérémonie. Celle-ci a été ponctuée de prestations de koto, un instrument traditionnel japonais à cordes, et de violon, ainsi que d’une réception proposant des sushis et du saké préparés par le chef de la résidence de l’ambassadeur du Japon.

Les relations bilatérales se sont développées depuis la signature, en 1866, d’un traité d’amitié, de commerce et de navigation. Aujourd’hui, environ 250 entreprises japonaises, dont Toyota Motor et Daikin Industries, sont implantées en Belgique.

De nombreux événements commémoratifs sont prévus tout au long de l’année. Parmi eux figure notamment une présentation consacrée au Japon lors de l’événement biennal Flower Carpet, qui se tiendra en août sur la Grand-Place de Bruxelles.

Par ailleurs, selon des sources gouvernementales japonaises, des préparatifs sont en cours en vue d’une visite officielle de l’empereur et de l’impératrice en Belgique et aux Pays-Bas en juin, dans le cadre de leurs activités internationales de bonne volonté.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]