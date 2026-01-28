Le cabinet du Premier ministre alerte sur les sites frauduleux

Actualités

Le cabinet du Premier ministre japonais a mis en garde contre l’existence de plusieurs sites web se faisant passer pour son site officiel.

Selon le gouvernement, ces fausses pages, qui utilisent des extraits vidéo de la Première ministre Takaichi Sanae, incitent les internautes à investir dans des opérations frauduleuses, puis les amènent à saisir leurs données personnelles.

Les autorités ont déjà reçu des signalements de personnes affirmant avoir transmis ce type d’informations. D’après le Bureau des affaires publiques du Cabinet, aucun préjudice financier n’avait toutefois été confirmé mercredi.

« Il semble qu’il existe d’autres sites de ce type qui n’ont pas encore été identifiés », a indiqué un responsable du Bureau des affaires publiques. « Nous appelons à cesser immédiatement de consulter des sites suspects et à ne jamais y saisir d’informations privées. »



Des exemples de sites frauduleux se faisant passer pour une page officielle du cabinet du Premier ministre.

