La police japonaise mène des opérations d’infiltration visant les emplois illégaux « yami baito »

Actualités

Des sources de l’Agence nationale de police ont indiqué jeudi que, jusqu’en décembre 2025, les forces de l’ordre avaient mené 13 opérations d’infiltration visant les « petits emplois illégaux » (yami baito)

Ces enquêtes, qui reposaient sur l’utilisation de fausses identités pour postuler à ces emplois illégaux, ont abouti à l’arrestation de cinq personnes, soupçonnées notamment de préparation de vol et de tentative de fraude.

« Nous avons obtenu certains résultats, notamment en matière de prévention des préjudices », a déclaré un haut responsable de l’Agence nationale de police. « Nous souhaitons partager notre savoir-faire avec les différents services de police et renforcer notre capacité à recourir à ce type de méthode d’enquête », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de ces opérations sous couverture, les policiers répondent à des offres diffusées sur les réseaux sociaux et font semblant de participer à des activités criminelles telles que des vols ou des escroqueries. Comme nombre de ces offres exigent l’envoi préalable d’informations personnelles, les enquêteurs utilisent de faux permis de conduire et de fausses cartes My Number, comportant des noms et adresses fictifs ainsi que des photos d’identité modifiées, afin de contacter les recruteurs et de se faire passer pour des candidats recrutés.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]