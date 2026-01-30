Les fleurs de colza sont à admirer à Ninomiya
Environ 60 000 fleurs de colza sont actuellement à admirer au parc Azumayama, dans la ville de Ninomiya (préfecture de Kanagawa). Le 29 janvier, le mont Fuji était dissimulé par les nuages, mais par temps clair, il est possible de l’apercevoir au loin.
Selon la municipalité, la floraison devrait se poursuivre jusqu’à la mi-février.
Parc Azumayama
- Adresse : 1093 Yamanishi, Ninomiya-chô, Naka-gun, Kanagawa-ken
