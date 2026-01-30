Alimentation : le nombre de hausses de prix des produits va chuter de 60 % en février

Actualités

Le nombre de hausses de prix des produits alimentaires et des boissons au Japon au cours du mois de février prochain devrait chuter de près de 60 % par rapport à l’an dernier, signe d’un ralentissement de l’inflation alimentaire, selon une enquête publiée vendredi par l’institut de recherche Teikoku Databank..

D’après celui-ci, les 195 principaux fabricants du secteur prévoient d’augmenter les prix de 674 articles, soit une baisse de 59,3 % par rapport aux plus de 1 600 hausses enregistrées au cours du mois de février 2025, principalement sur les produits alimentaires transformés. Il s’agit du deuxième mois consécutif de recul du nombre de produits concernés.

Les hausses porteront principalement sur les boissons, alcoolisées et non alcoolisées, avec 298 articles, dont le saké de cuisine et les jus de fruits frais, suivies par 283 produits alimentaires transformés, selon l’enquête.

Par entreprise, Kagome augmentera jusqu’à 19,1 % les prix de livraison du jus de légumes « Yasai Seikatsu 100 » ainsi que de 103 autres boissons, tandis que Toyo Suisan Kaisha relèvera de 12 à 16 % les prix de vente conseillés de 41 produits de sa gamme de riz cuit Maruchan.

« Dans l’ensemble, les hausses des prix des aliments et des boissons marquent une pause », a indiqué un responsable de Teikoku Databank, tout en avertissant que la faiblesse du yen pourrait raviver les pressions inflationnistes à partir de mai.

