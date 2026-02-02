Les procureurs renoncent à poursuivre l’actrice Yonekura Ryôko dans une affaire de drogue

Actualités

Les procureurs ont renoncé à engager des poursuites contre Yonekura Ryôko dans une affaire liée à des stupéfiants. Le parquet de Tokyo a annoncé vendredi sa décision, sans toutefois en préciser les motifs.

L’actrice âgée de 50 ans faisait l’objet d’une enquête après la transmission aux procureurs de documents concernant une implication présumée dans une affaire de drogue illégale, au titre de la loi sur le contrôle des stupéfiants.

Selon des sources proches du parquet, la division du contrôle des stupéfiants du Bureau régional de la santé et du bien-être de Kanto-Shinetsu avait perquisitionné le domicile de Yonekura à Tokyo en août dernier, la soupçonnant d’avoir été en possession d’une drogue illicite en compagnie d’un ami argentin.

Dans un communiqué publié sur le site internet de son agence en décembre, Yonekura a confirmé que son domicile avait bien fait l’objet d’une perquisition. Elle a indiqué qu’après avoir consulté ses avocats, elle avait choisi de ne pas communiquer publiquement sur l’affaire afin de coopérer pleinement avec l’enquête.

