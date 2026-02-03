Contrôler sa glycémie est essentiel pour préserver ses dents, selon une équipe japonaise

Actualités

Une équipe de chercheurs de l’université d’Osaka a révélé que le maintien prolongé d’un taux élevé de glucose sanguin, comme chez les personnes diabétiques, entraîne le passage du sucre du sang vers la salive. Ce phénomène perturbe l’équilibre bactérien de la cavité buccale et accroît le risque de caries.

Cette découverte attire l’attention car elle montre que le contrôle de la glycémie est essentiel non seulement pour prévenir la parodontite, mais aussi les caries dentaires.

L’équipe dirigée par Sakanaka Akito, professeur adjoint à l’université d’Osaka, a étudié une soixantaine de personnes, comprenant des patients diabétiques et des individus non atteints. Afin d’évaluer l’influence du glucose sanguin sur l’environnement buccal, les chercheurs ont analysé de la salive glandulaire fraîchement sécrétée par les glandes salivaires, en se concentrant sur le comportement du glucose et d’autres métabolites d’origine sanguine. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue scientifique internationale Microbiome.

Les analyses ont montré que plus le taux de sucre dans le sang est élevé, plus le glucose et le fructose passent facilement dans la salive. Cette augmentation est associée à une plus forte propension à développer des caries et de la plaque dentaire. L’examen de la plaque a également révélé une prolifération des bactéries responsables des caries, tandis que celles contribuant à la santé bucco-dentaire diminuaient. Par ailleurs, l’activité globale du microbiote s’orientait davantage vers la dégradation des sucres.

En revanche, lorsque les patients diabétiques ont été hospitalisés et que leur glycémie a été maîtrisée, la concentration de sucre dans la salive a diminué et l’équilibre bactérien de la bouche s’est amélioré : les bactéries cariogènes ont reculé, tandis que celles associées à une bonne santé buccale ont augmenté. Aucun traitement dentaire n’ayant été administré, l’équipe estime très probable que le contrôle de la glycémie soit le facteur déterminant de cette amélioration.

« Nous avons confirmé que le développement des caries est également influencé par le taux de glucose dans le sang. À l’avenir, nous souhaitons étudier la quantité de sucre apportée par la salive et son impact chez les personnes en bonne santé », a déclaré le professeur Sakanaka.

