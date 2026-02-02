Sécurité : le Japon et la Grande-Bretagne s’accordent en matière de cyberdéfense

Actualités

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae et son homologue britannique Keir Starmer, en visite au Japon, ont convenu samedi de renforcer de la coopération bilatérale en matière de cyberdéfense. Ils ont également décidé d’organiser avant la fin de l’année une réunion « 2+2 » des ministres des Affaires étrangères et de la Défense.

Il s’agissait de la première visite de Keir Starmer au Japon depuis son entrée en fonction.

Les deux dirigeants ont estimé urgent que les pays partageant les mêmes valeurs coordonnent leurs efforts pour renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement en minéraux stratégiques. Ils ont par ailleurs annoncé la création d’un nouveau groupe de dialogue chargé d’examiner les possibilités de coopération dans le domaine spatial.

En ouverture de la réunion, Takaichi a souligné que « le Japon et la Grande-Bretagne ont progressé de manière constante et concrète dans leur coopération ». Starmer a pour sa part déclaré que le partenariat entre son pays et le Japon était très profond, établi sur la confiance et des intérêts communs.

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse conjointe, avant de participer à un dîner de travail.

Dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la politique « America First » de l’administration Trump et par un élargissement du fossé entre les États-Unis et l’Europe, Takaichi et Starmer ont échangé leurs vues sur la manière d’aborder le président américain afin de rétablir l’ordre international. Ils ont également discuté de leur approche à l’égard de la Chine. Le Premier ministre britannique doit se rendre en Chine du 28 au 31 mars, après s’être accordé avec le président Xi Jinping sur la nécessité de normaliser les relations bilatérales.

Ces dernières années, le Japon et la Grande-Bretagne ont considérablement renforcé leur coopération en matière de sécurité, au point d’être parfois décrits comme entretenant une « quasi-alliance ». Lors de ce sommet, les deux dirigeants ont confirmé que la sécurité de l’Europe et de l’Atlantique est indissociable de celle de la région indo-pacifique, à la lumière du resserrement des liens entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Ils ont également convenu de poursuivre le développement conjoint d’un futur avion de combat, avec la participation de l’Italie, ainsi que de renforcer les échanges entre les Forces d’autodéfense japonaises et les forces armées britanniques.

