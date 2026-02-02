Décès de Morley Robertson, journaliste et personnalité télévisée au Japon

Actualités

Le journaliste international et personnalité de la télévision japonaise Morley Robertson est décédé jeudi des suites d’un cancer de l’œsophage, a annoncé dimanche son agence artistique. Il était âgé de 63 ans.

Né aux États-Unis d’un père américain et d’une mère japonaise, il a passé une partie de son enfance dans la préfecture de Hiroshima. Après avoir interrompu ses études à l’Université de Tokyo, il s’était inscrit à l’Université Harvard, où il avait étudié la musique électronique.

Il s’était fait connaître du grand public nippon par son style sophistiqué et cosmopolite en tant que personnalité de la radio J-Wave, notamment dans l’émission Across the View.

Commentateur régulier dans de nombreuses émissions de télévision, il avait également tenu le rôle du commodore américain Matthew Perry, qui avait contribué à l’ouverture du Japon au commerce extérieur à la fin de l’époque d’Edo (1603-1868), dans la série dramatique Seiten wo tsuke (titre anglais : Reach Beyond the Blue Sky), diffusée en 2021 par la NHK.

Auteur de plusieurs ouvrages, Morley Robertson a laissé l’image d’une figure singulière, à la croisée du journalisme, de la culture et des échanges internationaux.

