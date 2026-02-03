Daihatsu présente ses premières mini-voitures électriques

Actualités

Le constructeur japonais Daihatsu Motor, filiale de Toyota, a présenté lundi ses premiers mini-voitures 100 % électriques : les modèles e-Hijet Cargo et e-Atrai.

Avec ce lancement, Daihatsu ambitionne de combler son retard face à Honda Motor et Mitsubishi Motors, qui dominent actuellement ce segment, en répondant à la demande croissante d’électrification dans le secteur de la logistique.

Les mini-voitures (kei-cars) représentent environ 60 % de l’ensemble des véhicules utilitaires au Japon. Lors d’une conférence de presse, le président de Daihatsu, Inoue Masahiro, a déclaré que la généralisation des véhicules électriques pourrait « contribuer de manière significative à la décarbonisation ».

Le prix de l’e-Hijet Cargo est fixé à 3 146 000 yens (17 000 euros), tandis que celui de l’e-Atrai s’élève à 3 465 000 yens (18 900 euros).

Avec une autonomie d’environ 257 kilomètres par charge, ces modèles affichent la meilleure performance du marché parmi les véhicules utilitaires légers électriques. Leur capacité de chargement atteint 350 kilogrammes, soit un niveau équivalent à celui des modèles à moteur thermique.

