Le dirigeant d’une grande agence d’aide à la démission arrêté avec son épouse à Tokyo

La police métropolitaine de Tokyo a arrêté mardi le dirigeant d’Albatross, une société qui fournit « Mômuri », le célèbre service d’aide à la démission, ainsi que son épouse, employée de l’entreprise. Ils sont soupçonnés d’avoir orienté des clients vers des avocats contre rémunération, en violation de la loi sur les avocats.

Les personnes interpellées sont Tanimoto Shinji, 37 ans, président d’Albatross, et son épouse Shiori, 31 ans. Basée à Yokohama, l’entreprise propose un service par lequel elle notifie les employeurs, au nom de ses clients, de leur intention de démissionner.

Selon les enquêteurs, le couple aurait, entre juillet et octobre 2024, présenté six clients à des avocats en échange d’une commission, alors qu’ils ne disposaient pas des qualifications juridiques requises pour exercer une telle activité. Les deux suspects, qui résident dans la capitale, ont nié les faits, affirmant qu’ils ne pensaient pas enfreindre la loi.

D’après la police, parmi les six personnes concernées figuraient notamment un fonctionnaire ne bénéficiant pas du droit de négociation collective, ainsi que des salariés du secteur privé confrontés à des litiges avec leur employeur, tels que des salaires impayés.

Les enquêteurs estiment que les suspects percevaient 16 500 yens (90 euros) par client à titre de commission d’intermédiation, versée par l’intermédiaire de cabinets d’avocats partenaires. Ces sommes auraient été déguisées en frais d’externalisation liés à la publicité en ligne d’Albatross ou en contribution à un fonds de soutien de son syndicat.



Une publicité pour le service d’aide à la démission « Mômuri »

