Nintendo atteint un bénéfice record grâce à la Switch 2

Actualités



Le président de Nintendo Co, Furukawa Shuntarô

Nintendo a annoncé mardi que son chiffre d’affaires consolidé pour la période allant d’avril à décembre de l’an dernier avait presque doublé par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1 905,8 milliards de yens (10,3 milliards d’euros), un niveau record pour une période de neuf mois.

Cette forte progression s’explique par les ventes soutenues de la Switch 2, lancée en juin dernier. À la fin du mois de décembre, Nintendo avait écoulé 17,37 millions d’unités de cette nouvelle console à l’échelle mondiale.

Le bénéfice net du groupe a, quant à lui, augmenté d’environ 50 %, pour s’établir à 358,8 milliards de yens (1,95 milliard d’euros).

« La Switch 2 a pris un bon départ, et ses ventes se sont encore accrues pendant la période des achats de fin d’année », a déclaré le président de Nintendo, Furukawa Shuntarô, lors d’une conférence de presse en ligne.

Bien que les prix des puces mémoire à semi-conducteurs, indispensables à la fabrication des consoles de jeux, soient en hausse, Furukawa a indiqué que l’impact restait limité à ce stade. Il a toutefois averti que le maintien de prix élevés pourrait peser sur les bénéfices à l’avenir.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]