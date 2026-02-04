Yamagami Tetsuya, condamné à la perpétuité pour le meurtre d’Abe Shinzô, a fait appel

Actualités

La défense de Yamagami Tetsuya, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre en 2022 de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, a fait appel de la sentence mercredi matin.

L’appel a été déposé auprès de la Haute Cour d’Osaka afin de contester le jugement rendu le mois dernier par le tribunal de district de Nara.

Lors du procès, l’homme de 45 ans a reconnu les faits. Les avocats de la défense ont toutefois soutenu que son passé troublé en raison de l’influence néfaste de la secte Moon sur sa famille constituait une forme d’« abus religieux » étroitement liée au mobile du crime, et qu’il s’agissait du facteur le plus déterminant dans l’appréciation de la peine. Elle a estimé que la condamnation ne devrait pas excéder 20 ans de prison.

Dans son jugement rendu le 21 janvier à l’issue du procès avec jurés populaires, le tribunal a reconnu que le passé de l’accusé constituait une cause indirecte de l’acte, tout en jugeant qu’il ne pouvait être considéré comme ayant largement influencé sa décision de tuer l’ancien dirigeant japonais. La justice a ainsi prononcé une peine de prison à vie, conformément aux réquisitions du parquet.

Selon la décision, Yamagami a tiré à deux reprises à bout portant sur Abe à l’aide d’une arme artisanale, dans une rue de Nara, en juillet 2022, provoquant sa mort par hémorragie. L’ancien Premier ministre prononçait alors un discours de campagne électorale en vue des élections à la Chambre des conseillers.

