Actualités

Le Festival de la neige de Sapporo (« Sapporo Yuki matsuri »), l’événement phare de l’hiver sur l’île de Hokkaidô, a débuté le 4 février.

Pour sa 76e édition, 210 sculptures de glace et de neige ont été installées sur trois sites de la ville. L’entrée est gratuite, et plus de deux millions de visiteurs sont attendus pendant les huit jours de l’événement, qui se tient jusqu’au 11 février.

Sur le site principal, le parc Ôdôri, se dressent cinq grandes sculptures de neige de plus de dix mètres de hauteur. Parmi elles figure une reproduction d’une figurine en argile chuku dôgû de l’époque Jômon, classée trésor national, ainsi qu’une représentation du salon commémoratif Furukawa de l’Université de Hokkaidô, construit en 1909. À proximité, 80 « sculptures citoyennes », réalisées à la main par des habitants, sont également exposées. Le public peut voter pour ses œuvres préférées via une application pour smartphone.

Les grandes sculptures de neige, principale attraction du festival, étaient jusqu’à présent majoritairement réalisées par la 11e brigade des Forces terrestres d’autodéfense. Toutefois, en raison de facteurs tels que la hausse des tensions internationales, leur nombre a progressivement diminué. Il a ainsi été annoncé qu’à partir de l’année prochaine, une seule grande sculpture sera réalisée.

Face à cette évolution, la banque régionale Hokuyô a mis en place une équipe de projet dédiée pour cette édition. Une dizaine de personnes ont participé à la construction d’une grande sculpture de neige, avec pour objectif d’acquérir des compétences techniques et de l’expérience en vue des prochaines éditions du festival.

(Voir également notre article : L’histoire étonnante du festival de la neige de Sapporo)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]