JO d’hiver : une cellule japonaise créée pour protéger les athlètes des propos diffamatoires en ligne

Actualités



Itô Hidehiro, le chef de la délégation japonaise aux JO d’hiver de Milan-Cortina, le 3 février

Le Comité olympique japonais (COJ) a mis en place une équipe spéciale chargée de protéger les athlètes participant aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina contre les propos diffamatoires, une première aussi bien pour les Jeux d’été que pour les Jeux d’hiver.

Cette cellule se compose de six membres basés à Milan, présentés à la presse mardi, et de seize membres à Tokyo. Parmi eux figurent notamment des avocats. L’équipe surveille 24 heures sur 24 les réseaux sociaux ainsi que les sections de commentaires de Yahoo! Japan News.

Les publications signalées comme potentiellement diffamatoires par des outils d’intelligence artificielle sont examinées par les membres de l’équipe, qui demandent la suppression des contenus jugés inappropriés. En cas de propos malveillants graves, des poursuites judiciaires pourront être envisagées à la demande des athlètes concernés.

Depuis le lancement du dispositif, le 19 janvier, et jusqu’à mardi, 380 demandes de suppression ont été formulées, selon le COJ.

Récemment, le patineur artistique japonais Miura Kao, médaillé olympique et membre du club de patinage OrientalBio, a indiqué sur les réseaux sociaux avoir reçu des messages agressifs et a appelé le public à cesser ce type d’attaques.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]