PokePark Kanto, le premier parc à thème permanent dédié à Pokémon, est ouvert au public

PokePark Kanto, le premier parc à thème permanent consacré à Pokémon, a ouvert ses portes jeudi au sein du parc d’attractions Yomiuriland, situé entre les villes d’Inagi (préf. Tokyo) et Kawasaki (préf. Kanagawa).

Le site se compose de deux zones distinctes : une zone forestière où les visiteurs peuvent interagir avec les personnages Pokémon, et une zone urbaine proposant spectacles et attractions. Au total, plus de 600 personnages de la célèbre série de jeu vidéo peuvent être rencontrés dans l’ensemble du parc.

« Je suis très heureux de célébrer l’ouverture de PokePark Kanto en cette année marquant le 30e anniversaire de Pokémon », a déclaré Itô Kenjiro, président de la société exploitante, lors de la cérémonie d’inauguration. Celle-ci a notamment été marquée par une coupure de ruban en présence des personnages emblématiques Pikachu et Évoli.

De nombreux visiteurs s’étaient rassemblés dès le matin avant l’ouverture du parc à 10 heures.

PokePark Kanto

Adresse : 4015-1 Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo (au sein du parc d’attractions Yomiuriland)

Site officiel

