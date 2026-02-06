Un sommet Takaichi-Trump sera organisé le 19 mars aux États-Unis

Actualités

Le président Donald Trump a annoncé jeudi qu’il prévoyait de recevoir la Première ministre Takaichi Sanae à la Maison Blanche le 19 mars.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Trump a exprimé son « soutien total et absolu » à la dirigeante japonaise ainsi qu’à la coalition au pouvoir réunissant le Parti libéral-démocrate et le Parti de l’innovation du Japon, à l’approche des élections générales prévues dimanche dans le pays. Il est rare qu’un chef d’État américain affiche publiquement son soutien à un camp précis lors d’une élection nationale japonaise.

« Je me réjouis d’accueillir la Première ministre Takaichi à la Maison Blanche le 19 mars », a écrit le président, saluant ses efforts en faveur de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre des négociations tarifaires entre les deux pays, et la qualifiant de « dirigeante qui mérite une grande reconnaissance ».

Donald Trump a également estimé que les résultats du scrutin de dimanche pour la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement, seraient déterminants pour l’avenir du Japon. Il a décrit Takaichi comme une dirigeante forte, ajoutant : « Elle ne décevra pas le peuple japonais ! »

Vendredi à Tokyo, le vice-secrétaire général du Cabinet, Satô Kei, a confirmé que les préparatifs de la visite de Takaichi Sanae aux États-Unis étaient en cours, conformément au calendrier annoncé par le président américain.



Les deux dirigeants s’étaient déjà rencontrés à Tokyo en octobre 2025.

