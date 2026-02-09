[Vidéo] De la neige dans le centre de Tokyo

Actualités

Le 8 février, sous l’effet d’une puissante dépression hivernale, d’importantes chutes de neige ont touché principalement la côte de la mer du Japon. Dans les préfectures de Fukui, Kyoto et Tottori, une alerte aux fortes chutes de neige a été émise dans la matinée, et l’Agence météorologique japonaise a appelé à la plus grande vigilance face aux perturbations majeures du trafic.

De la neige s’est également accumulée dans les plaines du sud de la région du Kantô, y compris dans le centre de Tokyo. Au parc Kitanomaru, au sein du palais impérial, la température était de –1,8 °C vers 9 h 30, tandis que l’épaisseur de neige atteignait 5 centimètres à 11 heures.

