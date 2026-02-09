Législatives : 68 femmes ont été élues à la Chambre basse, le deuxième chiffre le plus élevé

Actualités

Soixante-huit femmes ont été élues à la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement japonais, lors du scrutin de dimanche, soit le deuxième total le plus élevé jamais enregistré.

Plus précisément, les femmes représentent 14,6 % des députés nouvellement investis. Lors des élections précédentes de 2024, un record avait été établi avec 73 femmes élues, soit 15,7 % du total.

Lors du scrutin de dimanche, 21,7 % des candidates en lice ont remporté un siège.

Par parti, le Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) arrive en tête avec 39 élues, suivi de l’Alliance centriste pour la réforme, du Parti démocratique pour le peuple et du Sanseitô, qui ont chacun obtenu huit sièges occupés par des femmes.

