Sony stoppe définitivement la commercialisation de son enregistreur de disques Blu-ray

Actualités

Sony a annoncé lundi qu’il cesserait de commercialiser l’ensemble de ses enregistreurs Blu-ray Disc à partir de février, dans un contexte de déclin du marché lié à la popularité croissante des services de diffusion de vidéos en ligne.

Le géant de l’électronique a déjà mis fin à la production de ces appareils et n’envisage pas de lancer de modèle successeur. Le groupe prévoit toutefois de poursuivre la fabrication de lecteurs Blu-ray Disc.

En 2003, Sony avait commercialisé le premier enregistreur Blu-ray Disc au monde. Le Blu-ray Disc est un format de disque optique développé comme successeur du DVD.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]