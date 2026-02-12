Les chutes de neige ont fait 46 morts au Japon depuis le 21 janvier

Actualités

Le bilan des fortes chutes de neige qui frappent le Japon depuis le 21 janvier s’élève désormais à 46 morts (à la date du 10 février). Les autorités locales appellent à la prudence afin de prévenir les accidents liés aux opérations de déneigement.

Selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes, des décès liés à la neige avaient été confirmés, mardi matin, dans 10 des 47 préfectures du pays, principalement le long de la côte de la mer du Japon. La préfecture de Niigata est la plus touchée, avec 17 victimes.

Les intempéries ont également fait 193 blessés graves et 365 blessés légers. Une habitation a été entièrement détruite et deux autres partiellement endommagées.

À Sapporo, dans le nord du pays, un homme de 81 ans a été retrouvé enseveli sous la neige sur sa propriété vers midi le 4 février. Son décès a été confirmé à l’hôpital. Selon la police préfectorale de Hokkaidô, il aurait chuté accidentellement alors qu’il déblayait la neige accumulée sur le toit.

À Kawanishi, dans le nord-est de la préfecture de Yamagata, un homme d’une soixantaine-dizaine d’années a été retrouvé samedi dernier enseveli sous la neige sous l’avant-toit de sa maison. Son décès a été confirmé par la suite. La police soupçonne qu’il ait été pris dans une chute de neige tombée du toit.



Des forces d’autodéfense ont été appelées pour déblayer la neige d’une maison qui risquait de s’effondrer, et dont le résident est une personne âgée. Le 9 février à Uonuma, dans la préfecture de Niigata.

