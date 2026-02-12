Des lycéens joueurs de baseball suspectés d’avoir fait circuler des vidéos obscènes d’une mineure

Actualités

La police métropolitaine de Tokyo a transmis au parquet des documents concernant deux membres de l’équipe de baseball du lycée Third Senior High School de l’université Nihon, soupçonnés d’avoir contraint une élève à envoyer une vidéo obscène.

La vidéo aurait été partagée au sein de l’équipe à peu près au moment où celle-ci avait terminé deuxième du tournoi national de baseball lycéen « Kôshien » l’été dernier.

Selon des sources proches de l’enquête, l’un des deux joueurs, âgé de 17 ans, est soupçonné d’avoir demandé à une connaissance de 15 ans de lui envoyer au total trois contenus obscènes, en photo et vidéo, entre mars et avril de l’année dernière, ce qui est une violation de la loi interdisant la prostitution enfantine et la pornographie infantile.

L’autre joueur, âgé de 16 ans, est soupçonné d’avoir reçu une vidéo entre avril et octobre de la même année, puis de l’avoir transmise à un autre élève.

La police examine la possibilité que la vidéo ait circulé parmi des dizaines de membres de l’équipe via l’application de messagerie gratuite Line et d’autres moyens, et que plus de dix joueurs aient été impliqués.

En octobre dernier, les parents de cette élève avaient contacté la police afin de signaler la diffusion d’une vidéo obscène mettant en scène leur fille.

Le club de baseball du lycée Third Senior High School est considéré comme l’un des plus performants du pays. Il a participé à 40 reprises au tournoi national « Kôshien », au printemps comme en été. L’équipe a remporté le titre lors du tournoi d’été en 2001 et 2011, ainsi que lors du tournoi de printemps en 1971. Interrogée par la presse, l’établissement a déclaré s’abstenir de tout commentaire afin de respecter la vie privée des personnes concernées et des élèves.



Le Département de la police métropolitaine de Tokyo

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]