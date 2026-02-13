Surtourisme : le Japon subventionnera des mesures pour réduire la congestion des aéroports

Actualités



Le terminal 2 de l’aéroport de Narita

Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le surtourisme et améliorer le confort des voyageurs, le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme prévoit d’accorder des subventions destinées à réduire la congestion dans les aéroports.

Il est notamment envisagé de financer l’élargissement des couloirs de circulation dans les terminaux et l’augmentation du nombre de tapis de livraison des bagages, afin de réduire les délais d’attente et les files.

Une enveloppe de 2,883 milliards de yens (15,9 millions d’euros) a été inscrite à ce programme dans le projet de budget pour l’exercice 2026, qui débute en avril.

Les compagnies aériennes japonaises, les sociétés exploitant des terminaux et les collectivités locales gestionnaires d’aéroports pourront bénéficier de ces aides. En principe, les subventions couvriront la moitié des coûts engagés pour renforcer les capacités des bâtiments terminaux et atténuer la congestion.

Les fonds pourront également être utilisés pour l’amélioration et l’agrandissement des terminaux de bus aéroportuaires, ainsi que pour l’installation de signalisation numérique destinée à orienter les passagers et à faciliter les correspondances avec les transports publics.

