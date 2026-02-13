Législatives : plus de 300 messages de menaces envers les responsables politiques détectés par la police

Actualités

L’Agence nationale de police a rendu public jeudi le bilan des mesures de sécurité mises en œuvre lors des élections législatives de dimanche dernier. Elle a indiqué qu’au total, 336 messages faisant allusion à des agressions visant des responsables politiques ont été publiés en ligne à l’approche du scrutin.

Ces messages ont été détectés entre le 23 janvier, date de la dissolution de la Chambre des représentants, et samedi, dernier jour de la campagne officielle, qui avait débuté le 27 janvier. La police a procédé à cette surveillance d’Internet dans le cadre de ses efforts visant à prévenir des attaques perpétrées par des individus isolés.

L’un des messages mentionnait : « Il est temps qu’un deuxième Yamagami passe à l’action », en référence apparente à Yamagami Tetsuya, condamné le mois dernier à la réclusion à perpétuité pour l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô lors d’un discours de campagne en juillet 2022.

Par ailleurs, la police métropolitaine de Tokyo a adressé un avertissement à une femme d’une quarantaine d’années résidant dans la capitale, après qu’une publication menaçante sur les réseaux sociaux a été identifiée par la police de la préfecture de Shizuoka.

Dans une autre affaire, la police métropolitaine de Tokyo, en coordination avec les services de sécurité, a localisé et interrogé un homme sur le site d’un meeting électoral après qu’il eut laissé entendre en ligne qu’il s’en prendrait à la Première ministre Takaichi Sanae.

Par ailleurs, environ 250 objets dangereux ont été découverts lors des contrôles de bagages effectués sur les sites des meetings et autres lieux en lien avec les campagnes électorales. Le taux d’inspection des bagages et de détection des métaux a atteint 99 %. Les objets saisis étaient principalement des couteaux et des ciseaux d’usage courant, et aucune arrestation n’a été effectuée.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]