Dépendance à l’alcool : un lien possible avec un mécanisme de satiété, selon une équipe japonaise

Actualités

Une équipe japonaise a mis en évidence qu’un affaiblissement du mécanisme cérébral de satiété après avoir bu de d’alcool pourrait favoriser sa consommation excessive.

Les résultats de cette étude, à laquelle ont notamment participé des chercheurs de l’université de Kyoto, ont été publiés le mois dernier dans la revue scientifique américaine PNAS.

Les chercheurs estiment que leurs travaux pourraient contribuer à améliorer le traitement de l’alcoolisme et soutenir le développement de médicaments ou d’aliments destinés à réduire la consommation d’alcool.

Lors d’expériences menées sur des souris, l’équipe a observé qu’après ingestion d’alcool, la FGF-21, une hormone produite par le foie, stimule certains nerfs cérébraux et induit une sensation de satisfaction. Chez les souris présentant une dépendance à l’alcool, ce mécanisme était affaibli, ce qui les conduisait à boire davantage.

Par ailleurs, l’administration d’allulose, un type de sucre favorisant la sécrétion de FGF-21, a permis de réduire la fréquence de consommation aussi bien chez les souris dépendantes que non dépendantes. Chez les souris alcooliques, l’effet a persisté pendant environ une semaine.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]