L’université de Kyoto a lancé un site dédié à la chimpanzé femelle Ai, décrite comme un « génie »

Le Centre de recherche sur les origines évolutives du comportement humain de l’université de Kyoto a récemment lancé un site Internet commémoratif en hommage au chimpanzé Ai, célèbre pour sa capacité exceptionnelle à reconnaître les lettres et les chiffres, et souvent décrite comme un « génie ». Elle est décédée il y a un mois.

« Ai a été une partenaire de recherche qui nous a énormément appris sur l’esprit et l’existence des chimpanzés, mais aussi sur les êtres humains », a déclaré Adachi Ikuma, professeur associé spécialiste de cognition comparée, qui a travaillé à ses côtés pendant 18 ans.

Née en Afrique, Ai est arrivée au centre en 1977, à l’âge d’un an. Très curieuse et particulièrement à l’aise dans l’environnement mis en place par les chercheurs, elle a été au cœur du « projet Ai », lancé en 1978 pour étudier la pensée et les capacités linguistiques des chimpanzés. En 1985, les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique britannique Nature. En 1989, Ai a également fait la une des journaux après s’être « échappée » de son enclos en utilisant une clé laissée à proximité.

Selon le professeur Adachi, « la capacité cognitive en elle-même n’était pas propre à Ai ». D’autres chimpanzés ont obtenu des performances comparables, mais l’enthousiasme avec lequel elle abordait diverses tâches a permis d’établir des méthodes innovantes pour l’étude des fonctions cognitives, ce qui « en a fait une présence exceptionnelle pour la recherche ».

Au fil des années, Ai s’est progressivement désintéressée des expériences et de la nourriture, privilégiant davantage les interactions avec les chercheurs et les soigneurs. Atteinte d’une maladie rénale chronique, elle avait réduit son alimentation depuis la fin de l’année dernière. Elle est décédée le 9 janvier, entourée de nombreuses personnes, à l’âge de 49 ans. Un autel commémoratif artisanal a été installé dans le laboratoire du professeur Adachi.

Le site Internet dédié à Ai recueille des messages de condoléances et sollicite également des dons destinés à améliorer les conditions de vie des dix chimpanzés du centre, dont Ayumu, le fils d’Ai. « Nous poursuivrons nos recherches afin d’approfondir notre compréhension de l’esprit des chimpanzés et de la nature humaine », a affirmé le professeur Adachi.



