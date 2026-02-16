« Des ambitions de colonisation » : la Chine critique sévèrement le Japon

Actualités

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a de nouveau critiqué le Japon vendredi lors de la Conférence sur la sécurité de Munich au sujet des déclarations faites l’an dernier par la Première ministre Takaichi Sanae concernant une éventuelle situation d’urgence à Taïwan.

Interrogé sur les tensions en Asie-Pacifique, Wang Yi a affirmé que le Japon conservait des « ambitions d’invasion et de colonisation » de Taïwan et que le « spectre du militarisme » continuait de planer sur le pays.

Membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, il a appelé ce qu’il a qualifié de « personnes lucides » à faire preuve de vigilance à l’égard du Japon.

Faisant référence aux propos de la dirigeante japonaise, selon lesquels une crise à Taïwan pourrait représenter une menace existentielle pour le Japon, il a estimé que ces déclarations constituaient une violation directe de la souveraineté territoriale chinoise et qu’elles étaient « absolument inacceptables ».

Wang a par ailleurs insisté sur l’importance de la coopération internationale et du multilatéralisme, dans ce qui semblait être une allusion aux orientations plus protectionnistes de l’administration du président américain Donald Trump.

