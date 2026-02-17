Un membre du réseau criminel « Luffy » condamné à la perpétuité

Actualités

Lundi, le tribunal de district de Tokyo a condamné à la prison à perpétuité un membre influent d’un réseau criminel japonais dirigé depuis les Philippines par des individus surnommés « Luffy », impliqué dans une série de vols et d’autres crimes très médiatisés à travers le pays.

Parmi les quatre hauts responsables du réseau arrêtés et inculpés, Fujita Toshiya , 41 ans, est le deuxième à être condamné. La peine prononcée est conforme aux réquisitions du ministère public.

Selon l’acte d’accusation, Fujita a participé à sept vols à main armée à Tokyo ainsi que dans trois autres préfectures entre octobre 2022 et janvier 2023.

Son procès, mené devant des juges et des citoyens assesseurs, a porté sur la question de savoir s’il était le co-auteur principal. Le parquet a soutenu qu’il avait pris part à la planification des attaques, notamment celle de Komae (à Tokyo), au cours de laquelle une femme de 90 ans a été tuée, et qu’il avait joué un rôle central dans l’organisation des faits.

« Sans se salir les mains, il a engrangé d’importants profits en utilisant ses subordonnés comme des outils jetables », a déclaré le ministère public, qualifiant ces affaires de « faits odieux et d’une gravité sans précédent ».

Parmi les dirigeants du groupe, Kojima Tomonobu (48 ans) a été condamné à 20 ans de réclusion en première instance puis en appel pour complicité de vol aggravé ayant entraîné des blessures. Il s’est pourvu en cassation.

Les procès de Watanabe Yûki (41 ans) et de Imamura Masato (41 ans), tous deux poursuivis pour vol aggravé ayant entraîné la mort, n’ont pas encore débuté.

