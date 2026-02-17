« Le Maître du Kabuki » bat son propre record de recettes pour un film en prise de vues réelles

Actualités

Dimanche, le film Le Maître du Kabuki a franchi la barre des 20 miiliards de yens de recettes au box-office japonais (110 millions d’euros), a annoncé son distributeur, Tôhô..

Sorti en juin dernier, le long métrage continue ainsi de battre son propre record historique parmi les films japonais en prises de vues réelles, établi en novembre 2025.

Selon le cabinet spécialisé Kôgyô Tsūshinsha, Le Maître du Kabuki occupe désormais la dixième place des plus grands succès de l’histoire du box-office japonais — un classement qui inclut films internationaux et œuvres d’animation — et a dépassé Le Château ambulant, réalisé en 2004 par Miyazaki Hayao, lequel avait engrangé environ 19,6 milliards de yens.

Réalisé par Lee Sang-il, Le Maître du Kabuki est l’adaptation du roman éponyme de Yoshida Shûichi. Le film retrace le destin tourmenté d’un acteur de kabuki entièrement dévoué à son art.

Par ailleurs, la coiffeuse et maquilleuse Toyokawa Kyôko figure parmi les trois finalistes pour l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures aux États-Unis. La cérémonie se tiendra le 15 mars à Los Angeles.

