Satô Hideki, l’ancien président de Sega, est décédé

L’ancien président de Sega, Satô Hideki, qui a contribué au développement des principales consoles de jeux de l’entreprise, est décédé vendredi à l’âge de 75 ans, a annoncé la société lundi sur son compte officiel X.

Originaire de Hokkaidô, il avait étudié l’ingénierie électronique au Tokyo Metropolitan College avant d’intégrer Sega Enterprises Ltd. (aujourd’hui Sega Corp.) en 1971.

Il a notamment occupé le poste de développeur en chef de la console SC-3000, lancée en 1983. Il a ensuite joué un rôle clef dans le développement de l’ensemble des consoles de Sega, dont notamment la Mega Drive et la Saturn.

Satô Hideki a accédé à la présidence en 2001, année où Sega a annoncé son retrait du marché des consoles de jeux vidéo, et a piloté la transition stratégique de l’entreprise vers le développement et l’édition de logiciels. Il est devenu président-directeur général en 2003.

