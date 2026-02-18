Un joueur de baseball japonais inculpé pour consommation de « cigarette zombie »

Actualités

Le parquet du district de Hiroshima a inculpé lundi Hatsuki Ryûtarô, joueur de baseball des Hiroshima Toyo Carp, pour violation de la loi sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Il lui est reproché d’avoir utilisé de l’étomidate, une substance parfois surnommée « cigarette zombie ».

Selon l’acte d’accusation, le joueur de 25 ans aurait vaporisé et inhalé une faible quantité de ce produit à son domicile à Hiroshima, vers le 16 décembre.

L’étomidate, employé comme anesthésiant dans certains établissements médicaux à l’étranger, peut provoquer des spasmes musculaires, une démarche instable et des comportements incohérents. Il a été inscrit sur la liste japonaise des substances contrôlées en mai dernier.

Arrêté le mois dernier, Hatsuki Ryûtarô avait initialement nié les faits avant de reconnaître par la suite avoir consommé la substance, selon des sources policières.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]