Une procureure porte plainte pour agression sexuelle par l’ancien chef du parquet d’Osaka

Une procureure japonaise a engagé une action en justice contre l’État afin d’obtenir des dommages-intérêts dans une affaire très médiatisée d’agression sexuelle impliquant un ancien chef du parquet du district d’Osaka.

La plainte vise l’État ainsi que cet ancien responsable et plusieurs hauts procureurs en poste à l’époque. Elle réclame un montant total d’environ 83 millions de yens (455 000 euros).

Lors d’une conférence de presse tenue mardi, la plaignante a déclaré que sa vie « avait été détruite par la réaction terrible du ministère public au cours des deux dernières années, depuis le signalement de l’agression ».

« J’espère que le tribunal mettra en lumière les dysfonctionnements au sein du ministère public et que des mesures efficaces seront prises pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise », a-t-elle ajouté.

Dans l’affaire pénale, Kitagawa Kentarô, 66 ans, est accusé d’avoir agressé sexuellement la plaignante à son domicile à Osaka en septembre 2018. Lors de la première audience de son procès en octobre 2024, il avait reconnu les faits avant de plaider ultérieurement non coupable, affirmant avoir cru disposer du consentement de cette femme.

