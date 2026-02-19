Plus de trois tonnes de drogues saisies au Japon en 2025

Actualités

Le ministère des Finances a annoncé mardi que les saisies de stupéfiants en 2025 ont augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente, atteignant 3 211 kilos. C’est la première fois depuis 2019 que le volume total dépasse les trois tonnes.

Cette hausse s’explique en grande partie par la saisie d’environ une tonne de cannabis réalisée en juin dernier par les services des douanes de Tokyo.

Dans le détail, les tendances varient selon les substances. Les saisies de métamphétamines ont fortement reculé (–53 %), pour s’établir à 840 kilos. À l’inverse, celles de cannabis ont été multipliées par environ 3,5, atteignant 1 531 kilos. Malgré la baisse du volume total de métamphétamines interceptées, le trafic impliquant des passagers aériens a presque doublé, grimpant à 664 kilos, dans un contexte de nette reprise des voyages internationaux.

Par ailleurs, les saisies de substances classées comme « drogues désignées », notamment l’étomidate (surnommé « cigarette zombie »), ont été multipliées par près de 3,8 pour atteindre 41 kilos.

En revanche, les affaires liées à la contrebande de lingots d’or ont nettement diminué : le nombre de cas a chuté de 61 % sur un an, à 192, tandis que les quantités saisies ont reculé de 68 %, à 425 kilos.

Enfin, les autorités ont détecté une tentative d’importation illégale d’environ 45 tonnes de riz en provenance du Vietnam, dissimulé sous l’appellation de « soja vert ». Compte tenu de la forte hausse des prix du riz sur le marché intérieur japonais, il est probable qu’il s’agisse d’une opération de contrebande.

