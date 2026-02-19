Donald Trump annonce une première étape d’investissements japonais pour 36 milliards de dollars

Actualités

Le président Donald Trump a annoncé mardi que le Japon investirait 36 milliards de dollars dans trois projets énergétiques et miniers aux États-Unis. Il s’agit de la première tranche d’un engagement total de 550 milliards de dollars pris par Tokyo.

« Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer trois projets FORMIDABLES dans des secteurs stratégiques », a-t-il écrit sur Truth Social. Les investissements concerneront le pétrole et le gaz au Texas, la production d’électricité dans l’Ohio ainsi que l’exploitation de minéraux critiques en Géorgie.

Selon le dirigeant américain, la centrale thermique au gaz deviendra la plus grande jamais construite, l’installation pétrolière située dans le « golfe d’Amérique » stimulera les exportations, et l’usine dédiée aux minéraux critiques contribuera à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de fournisseurs étrangers.

De son côté, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae a déclaré sur X que le renforcement de la coopération nippo-américaine dans la mise en place de chaînes d’approvisionnement solides consoliderait les liens entre les deux pays. Ces projets d’investissement « généreront des bénéfices mutuels », a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que les entreprises japonaises, en tant que fournisseurs d’équipements et d’infrastructures, pourraient tirer parti de ces projets pour développer leurs ventes et étendre leurs activités.

